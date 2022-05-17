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Haberler Muğla Mugla’da 1.5 ton kaçak midye ele geçirildi

Mugla’da 1.5 ton kaçak midye ele geçirildi

17.5.2022

Mugla’da 1.5 ton kaçak midye ele geçirildi
MUĞLA'NIN Köyceğiz ilçe girişinde, İzmir'den Fethiye istikametine seyir halinde olan araçta trafik ekiplerince tüketime elverişsiz midye ele geçirildi. Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yapılan ihbar üzerine soğuk zincir kurallarına uygun taşınmayan midyelerin veteriner sağlık raporu olmadığını tespit etti. İnsan tüketimine uygun olmayan 1.5 ton midye imha edildi. Kaçak ve tüketime elverişli olmayan midyenin taşındığı araç sahibine ve şoföre ayrı ayrı 4 bin 132 TL idari para cezası uygulandı. Araç sahibi ve şoför hakkında yasal işlemler başlatıldı. ■ ÖMER KUNDAKÇI
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