Denize giren öğretmeni trakonya balığı çarptı

MUĞLA Bodrum'da denize giren İngilizce öğretmeni İ.A. (38), trakonya balığının üzerine bastı. Zehirli dikenlerin zarar verdiği ayak parmağı şişen kadın tedavi altına alındı. Küçüklük Koyu'nda eşiyle tatil yapan İ.A, girdiği denizde sığ suda yürürken bir anda sol ayak parmağında acı hissetti. Koşarak denizden çıkan kadın, ayağına baktığında parmağından kan aktığını gördü.

Bir yengecin ya da deniz canlısının zarar vermiş olabileceğini düşünen İ.A'ya hastaneye gittiğinde, trakonya balığıyla temas ettiği söylendi. Ayağı şişen, eve ağrılar içinde dönen ve bir süre sonra parmağı da kızaran ve şişen kadın herkesin dikkatli olması gerektiğini söyledi" dedi. Trakonya balığı sırtında ve solungaçlarında zehirli dikenlerin olduğu, avlanmak için denizin sığ kıyılarını tercih eden, yalnızca başı dışarıda kalacak şekilde kuma gömülerek avını bekleyen ve sırtındaki dikenlere temas edenleri zehirleyen bir balık türü. ■ ADEM ÜLKER