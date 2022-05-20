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Haberler Muğla Eğlence mekanında inanması güç olay! Çatıya paraşütçü düştü

Eğlence mekanında inanması güç olay! Çatıya paraşütçü düştü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen inanılması güç olayda Babadağ'dan havalanan bir pilot, Belcekız Plajı'nda iniş yapacağı sırada paraşütünün kontrolünü kaybetti ve bir eğlence mekanının çatısında düştü.

İHA

20.05.2022, 18:04 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022, 18:05

Eğlence mekanında inanması güç olay! Çatıya paraşütçü düştü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iniş sırasında yamaç paraşütünün kontrolünü yitiren pilot eğlence mekanının çatısına düştü.



Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesine hava oyunları için gelen Mariye Erol (21), Babadağ'daki Bin 700 metre yüksekliğindeki pistten tekli atlayış yaptı. Belcekız Plajı'ndaki iniş pistine inişe geçen Erol, paraşütün kontrolünü kaybederek bir eğlence mekanının çatısına düştü.


112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine olay yerine JAK timi ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Erol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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