  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Son dakika: Muğla'da orman yangını

Son dakika: Muğla'da orman yangını

Son dakika haberi...Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangın yaklaşık bir hektar ormanlık alana zarar verdi.

AA

21.05.2022, 16:12 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022, 17:15

Son dakika: Muğla’da orman yangını

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü. Ağla Mahallesi Düzen mevkisinde kayalık ve sarp arazideki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Havadan bir helikopterin de destek verdiği çalışmalarda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın yaklaşık bir hektar ormanlık alana zarar verdi.

İzmir'de ekipler yaz yangınları için teyakkuzda

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA