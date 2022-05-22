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Haberler Muğla Muğla'da kamyonetten 10 düzensiz göçmen çıktı

Muğla'da kamyonetten 10 düzensiz göçmen çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde durdurulan kamyonette 10 yabancı uyruklu yakalandı, araç sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan araç sürücüsü Y.T'nin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

AA

22.05.2022, 18:31

Muğla’da kamyonetten 10 düzensiz göçmen çıktı

Bir istihbaratı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yalancı Boğaz mevkisinde bir kamyoneti durdurdu. Araçtaki 10 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kamyonette yapılan aramada, 8 can simidi ile 2 hava pompası ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü Y.T'nin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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