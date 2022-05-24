Ekmek bıçağı ile etrafa korku saldı

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, elinde bıçakla etrafa korku salarken, polis ekipleri şahsı bir süre sonra gözaltına aldı. Olay, ilçe merkezinde meydana geldi. Yolda elinde ekmek bıçağı ile bir şahsın bağırarak yürüdüğünü gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerine geldi ve güvenlik önlemi aldı. Elinde ekmek bıçağı ile otogar önünden yaklaşık 100 metre boyunca ilerleyen şahıs, kendisinin dolandırıldığını savundu. Bir süre sonra elindeki bıçağı yere atan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. ■ ADEM ÜLKER

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