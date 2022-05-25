100 milyonluk mirası alınca hastaneye oda yaptıracaklar

MUĞLA Bodrum'da 1998'de vefat eden işadamı Galip Reşat Karakaya'nın kızı olduğunu iddia eden Müjgan Sayın'ın açtığı babalık davası 86 aydır sürüyor. İzmir-Bodrum hattındaki miras davasında 80 ay sonra mezar açılmış ve DNA örnekleri alınmıştı.

6 AYDIR BEKLİYOR

6 aydır DNA sonuçlarını bekleyen Müjgan Sayın'ın kızı Ayşenur Kürekçi "Adli tatil başlamadan sonuçların açıklanmasını ve mahkemenin artık bitmesini bekliyoruz. Davayı kazandığımızda rahmetli annemizin adını yaşatmak için devlet Hastanesi'ne özel odalar yapmak ve cihazlar satın alarak adının ölümsüzleşmesini istiyoruz" diye konuştu.

Karakaya'nın kızı olduğunu iddia eden Müjgan Sayın'ın ölmeden önce başlattığı davada süpriz bir kararla 6 ay kadar önce mahkeme kararı ile mezar açılmıştı. Kimliğinde yazan babası Salih Sayın'ın kızı olmadığını, DNA testiyle kanıtlayan talihsiz kadın, dava sürerken vefat ettiği için çocukları "O iş adamı bizim dedemiz" diyerek aynı davayı devam ettiriyordu.

Dedesinin mezarın açılması kararının 80 ay sonra çıkmasına sevinen ve kendisi de rahatsız olan Ayşenur Kürekçi 6 aydır da DNA sonuçlarının çıkmasını bekliyor. ■ FATİH ŞENDİL