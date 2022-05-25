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Haberler Muğla Hava Sporları Roket Şampiyonası'na Muğla damgası

Hava Sporları Roket Şampiyonası'na Muğla damgası

25.5.2022

Hava Sporları Roket Şampiyonası’na Muğla damgası

Muğlalı öğrenciler, Eskişehir'de yapılan Türkiye Hava Sporları Roket Şampiyonası'nda tüm hünerlerini sergiledi. Kavaklıdere Menteşe Ortaokulu öğrencisi Ecrin Bircan Yıldız Kızlar roket kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olurken Yıldız Kızlarda Semiha Nur Tekin ile Yıldız Erkeklerde Mehmet Efe Bakır i5'incisi oldu. Genç Erkekler kategorisinde Kavaklıdere Sadık Göçen Anadolu Lisesi öğrencisi Erkan Erdal Türkiye 9'uncusu oldu.

TEKNOFEST İl Koordinatörü ve Hava Sporları Federasyonu Temsilcisi Can Gökovalı'nın eğitim verdiği, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Fatma İşlek danışmanlığında kendi roketlerini tasarlayan ve yerli roket motoru kullanan öğrenciler, hazır yapım roket ve ithal roket motoru kullanan birçok rakibin karşısında, önemli bir başarı kaydetti. ■ OSMAN AKÇA

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