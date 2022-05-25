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Haberler Muğla Muğla'da 'kaparo' yöntemiyle 2 milyonluk dolandırıcılık!

Muğla'da 'kaparo' yöntemiyle 2 milyonluk dolandırıcılık!

Muğla'da internet üzerinden satışa koydukları ürünleri satın alacak kişilerden kapora aldıktan sonra ürünleri göndermeyerek dolandırıcılık yapan kişilere yönelik Denizli ve Afyonkarahisar'da operasyon düzenlendi. 100 kişiyi dolandırdıkları öğrenilen şüphelilerin, banka işlemlerinde 2 milyon liralık hareket olduğu belirlendi.

DHA

25.05.2022, 14:59

Muğla’da ’kaparo’ yöntemiyle 2 milyonluk dolandırıcılık!

Marmaris ilçesinde yaşayan F.A., ve S.B., (39) ikinci el alışveriş sitesinde ilanda gördükleri konteyneri satın almak için ilan sahibinin hesabına kaparo olarak beşer bin lira gönderdiklerini belirterek dolandırıldıkları gerekçesiyle polise şikayette bulundu. Muğla İl ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, Marmaris Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Mehmet Bolat (25) ile A.G. ve N.Y. isimli kadın olduğunu tespit etti.

Denizli ve Afyonkarahisar'da dün sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 14 cep telefonu, 8 kredi kartı ve 4 sim kart ele geçirildi, Mehmet Bolat, A.G. ile N.Y. gözaltına alındı. Polis ekiplerini görünce balkondan atlayarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan Bolat'ın parmak izi tespitinde 53 ayrı dosyadan aranması ve 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin alışveriş sitelerine satılık otomobil, villa, konut, konteyner ve traktör ilanları koyarak, alıcıları topladıkları kaporalarla dolandırdıkları belirtildi. Bu yöntemle 100 kişiyi dolandırdıkları ve banka işlemlerinde 2 milyon liralık hareket olduğu belirlenen 3 şüpheli, polisteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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