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Haberler Muğla Düşen yıldırım Fethiye'de orman yangını çıkardı

Düşen yıldırım Fethiye'de orman yangını çıkardı

Muğla Fethiye'de düşen yıldırım sarp ve kayalık bölgede bulunan orman alanında yangına neden oldu. Yükselen dumanları görenlerin haber vermesi üzerine harekete geçen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

İHA

26.05.2022, 13:02 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022, 13:04

Düşen yıldırım Fethiye’de orman yangını çıkardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.



Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İnlice Mahallesi'ndeki sarp ve kayalık bölgede bulunan orman alanında, yıldırım düşmesinin ardından yangın başladı. Dumanların yüksekliğini görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım çağrısı üzerine bölgeye 2 helikopter, arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi. Yangına, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alınarak soğutma çalışması devam ediyor.

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