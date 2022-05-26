Muğla ve Aydın’da yüzlerce göçmen yakalandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı düzensiz göçmenlerin engellenmesi ile ilgili çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Yediburunlar ve Gemieleğe bölgesinden tekneyle Yunanistan ve İtalya ülkelerine düzensiz göçmen kaçırılacağı istihbaratını alan jandarma ekipleri hareke geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu operasyon için düğmeye basan ekipler 2 kamyon, 2 kapalı kasa kamyonet ve 1 minibüsü durdurdu. Araçların içerisindeki toplam 237 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

AYDIN'DA 22 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.





Olay, Aydın'ın Didim ilçesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Didim açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 22 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.