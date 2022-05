’Yüzen oteller’ bu sene Bodrum’u hareketlendirecek!

Hızlan, bu yıl dünyanın en büyük gemilerinden bir tanesinin de ilçeyi ziyaret edeceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Limanımızı ziyaret edecek 'Odyssey of the Seas' isimli 358 metrelik bu geminin 5500 yolcu kapasitesine sahip olduğunu biliyorum. İnşallah bu gemiyi ağırladıktan sonra bu sınıf gemilerin de Bodrum'a gelmeye başlayacağını düşünüyorum. Bu yıl beklentimiz büyük. Şu an itibarıyla 12 gemi geldi. Bu yıl 150 gemi bekliyoruz. Bodrum'un tarihinde en fazla yolcu 2015'te 70 bin olmuş. Bu rakamın üç katı fazlası 200 bin yolcu bekliyoruz. Rekor bir yıl olacak diyebiliriz. Kruvaziyer turizmi enteresan bir turizm. En çok para getiren turizm kolu. Çünkü yolcular zengin. Geldikleri noktada her durakta kişi başı yaklaşık 150 avro harcıyorlar."