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Haberler Muğla İşten çıkarılan engelliden MUSKİ önünde eylem

İşten çıkarılan engelliden MUSKİ önünde eylem

28.5.2022

İşten çıkarılan engelliden MUSKİ önünde eylem
MUĞLA'DA CHP'li büyükşehir belediyesi tarafından işten çıkarıldığını öne süren engelli vatandaş, belediyenin hizmet binası önünde eylem yaptı. Elinde "Engelli MUSKİ kadrolu işçisiydim işten atıldım. 2 çocuğum yatağa aç girecek" ve "MUSKİ'de işçilere engellilere mobing var. Hak-Hukuk adalet yok" yazılı dövizler taşıyan yüzde 75 görme engelli Gökhan Kütahya, kendisine mobbing uygulandığını ve tasarruf tedbirleri gerekçe gösterilerek işten çıkarıldığını iddia etti. 42 yaşındaki Kütahya, "Engelime uygun olmayan görevlere verildim. Mobbing davası açtık. Dava sonucu beklenmeden işten atıldım" diye konuştu. ■ OSMAN AKÇA
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