Yıkılan duvarın sahibi çıkmadı

MUĞLA'NIN Menteşe ilçesinde, İl Özel İdaresi döneminde yapılan dere istinat duvarı, geçen Şubat ayındaki aşırı yağışlar nedeniyle çöktü. Paşapınarı Mahallesi'nde ulaşımın sağlandığı yaklaşık 2 kilometrelik yolda da büyük hasara neden olan istinat duvarının 3 aydır mahalle sakinleri için tehlike oluşturduğunu söyleyen Muhtar Mehmet Öztürk, 7 Şubat 2022 tarihinde Menteşe Kaymakamlığı'na istinat duvarının onarılması için başvuruda bulundu.

KAYMAKAMLIĞA BAŞVURDU

Öztürk dilekçesinde, "Doğal afetle sonuçlanan yağmurlar sonrası istinat duvarlarında göçmeler meydana gelmiştir. Can ve mal güvenliği açısından gerekli tespit ve çözümü hususunda gereğini önemle arz ederim" ifadelerini kullandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi, 7 Mart 2022'de dilekçeye cevaben, DSİ Genel Müdürlüğü, Menteşe Kaymakamlığı ve Muhtar Öztürk'e gönderdiği yazıda, duvar yapım işinin DSİ tarafından dere ıslahı projesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

BELEDİYE SORUMLULUĞUNDA

DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 213'üncü Şube Müdürlüğü'nden 11 Mart 2022'de gönderilen yazıda ise duvar yapım işinin ulaşım yolu korunması ve yol genişletilmesi amacıyla yapıldığından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı veya Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

KAZALARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

2014 yılından sonra bazı yolların büyükşehir, bazılarının da ilçe belediyelerine geçtiğini hatırlatan Muhtar Öztürk, hasar oluşan yolun Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğunu söyledi. Öztürk, "Bu yoldan sürekli yayalar ve araçlar geçiyor. Duvar ve yol tehlike arz ediyor. Devlet Su İşleri ve Büyükşehir ekipleri bölgeye koruma şeridi çekti. Şu ana kadar çalışma olmadı. Bu yüzden de tehlike sürüyor. Özellikle çocuklarımız için endişeliyiz" dedi.

OSMAN AKÇA