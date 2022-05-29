Vahşice katledildiler

ERKEK terörü dur durak bilmiyor. Geçtiğimiz Kasım ayında, Muğla'da Sahra Gizem Aksu'yu otomobille ezen ve 80 metre sürükleyen Özcan Oğuz, ilk duruşmada, "Bir şeye çarptığımı gördüm ama, çöp olacağını düşünüp durmadan yola devam ettim" diyerek olayın kaza olduğunu iddia etti.

10 ay önce Didim'de komşuları tarafından 27 bıçak darbesiyle vahşice öldürülen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın katili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Hayatının baharında cinayete kurban giden kızlarının acısını yüreklerinde taşıyan Anne Ayşe ve Baba Mehmet Tayhan Vahşi, katile ne ceza verilirse verilsin, az olacağını söyleyerek, kızlarının katilinin asılmasını istedi.

80 METRE SÜRÜKLEDİ

FETHİYE'DE sevgilisi Sahra Gizem Aksu'yu otomobille ezip 80 metre sürükleyen Özcan Oğuz ilk duruşmada, "Bir şeye çarptığımı gördüm ama, çöp diye düşündüm, devam ettim" dedi ve olayın kaza olduğunu iddia etti. Talihsiz kadının olay günü Oğuz'a borç verdiği parayı istediği ve tartışma çıktığı öğrenildi. Olay 16 Kasım 2021'de yaşandı.

Aksu'nun (46) cesed, ezilmiş halde bulundu. Polis ve jandarmanın titiz çalışmasıyla olay aydınlatıldı. İkilinin para yüzünden tartıştığını belirleyen emniyet, Oğuz'un otomobilinde yaptığı incelemede delillere ulaştı. Oğuz'un sevgilisine çarpıp 80 metre sürüklediği ve kaçtığı ortaya çıktı. Oğuz yakalanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gün ilk kez hakim karşısına çıkan Oğuz, "Olay gecesi kafamız iyiydi. Eve geldik. Ben yattım. Eşim evden çıktı. Arkadaşımın aracıyla ben de çıktım. Beni telefonla aramış, ben de aradım. Bir elimde telefon, bir elimde direksiyon, bir şeye çarptığımı gördüm. Aracın altında olduğunu cezaevinde öğrendim. Çarptığımı bilsem kendimi o araçla yakardım. Kimseyi görmedim. Bir insanı çarpacak kadar cani değilim" dedi. Acılı anne Hatun Kılıç ise, kızının verdiği borç para yüzünden öldürüldüğünü ileri sürüp, "Bu kaza değil cinayettir. Kızımı kasten öldürdü. Sonuna kadar şikayetçiyim. En ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. ERDOĞAN CANKUŞ

KATİL ASILSIN

DİDİM'DE geçen yıl komşuları tarafından 27 bıçak darbesiyle öldürülen 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ın katili ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak.

ACILI AİLE

HAYATININ baharında cinayete kurban giden kızlarının acısını yüreklerinde taşıyan Ayşe ve Mehmet Tayhan, vahşi katile ne ceza verilirse verilsin, az olacağını söyleyerek, kızlarının katilinin asılmasını istedi. Katilin cinayeti planlamadığını söylemesinin gerçek olmadığını dile getiren anne, "Kızımı öldürürken kullandığı ipi ve koli bandını bir hafta önce almış. Kızımı bilerek isteyerek tasarlayarak öldürdü. Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak. Mahkeme heyeti, caninin akıl sağlığı yerinde mi değil mi diye rapor istemiş. Bu bizi çok yaraladı. Her şeyi planlayarak yapan bu cani için neden böyle bir rapor isteniyor anlamış değilim. Umarım adalete kısa sürede tecelli eder" dedi.

Mehmet Tayhan ise, "Kızımızı elimizden alan bu caniye ne ceza verilirse az ama adaletin yerini bulacağına inanıyorum" dedi. Tayhan ailesinin avukatı Zekiye Baran ise katil Nizam Cansızlar'ın canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suretiyle ceza kanunundaki karşılığının ağırlaştırılmış müebbet olduğunu altını çizdi. HÜSEYİN ÇALIŞKAN