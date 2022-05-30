  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Fethiye'deki Müsilaj Operasyonu'nda 3 tutuklama

Fethiye'deki Müsilaj Operasyonu'nda 3 tutuklama

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Müsilaj Operasyonu'nda gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

30.05.2022, 14:08

Fethiye’deki Müsilaj Operasyonu’nda 3 tutuklama
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı'nca turizm sezonu öncesi sahil şeridinde bulunan turizm kentlerindeki suç örgütlerine yönelik başlatılan Müsilaj Operasyonu sürüyor. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, 26 Mayıs'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 7 ruhsatsız tabanca, 250 fişek ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden R.Y., Ü.Ç. ile H.M. tutuklandı, 11 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA