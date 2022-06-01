Haberler Muğla Dalaman'da orman yangını! 1 hektarlık alana yayıldı

Dalaman'da orman yangını! 1 hektarlık alana yayıldı

Muğla'nın Akçataş Mevkii’nde Dalaman-Ortaca karayolu kenarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, 1 hektarlık alanda etkili olan alevlerin önünü keserek yangının büyümesini engelleyerek kontrol altına aldı.