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Haberler Muğla Dalaman'da orman yangını! 1 hektarlık alana yayıldı

Dalaman'da orman yangını! 1 hektarlık alana yayıldı

Muğla'nın Akçataş Mevkii’nde Dalaman-Ortaca karayolu kenarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, 1 hektarlık alanda etkili olan alevlerin önünü keserek yangının büyümesini engelleyerek kontrol altına aldı.

AA

01.06.2022, 11:03 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022, 11:05

Dalaman’da orman yangını! 1 hektarlık alana yayıldı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar orman ve makilik alan zarar gördü.

Akçataş mevkisindeki orman ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 1 hektar orman ve makilik alanın zarar gördüğü belirlendi.

Ekipler, yanan alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

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