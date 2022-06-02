Eski eşi ve çocuklarını rehin aldı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde Soner K. Adlı kişi, eski eşi ve 2 çocuğunu rehin aldı. Talihsiz kadın ve 2 çocuğu, polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Çırkan mahallesinde yaşayan 2 çocuk annesi C.N. adlı kadının evine eski eşi geldi. Dışarıda olan ve eski eşinin geldiğinden haberi olmayan kadın, Soner K'nın saldırısına uğradı.

Çocuklarıyla birlikte rehin aldığı eski eşinin başına bıçağın sapı ve yumruklarla vuran Soner K, ekiplerin ikna çabalarına rağmen eşini ve çocuklarını bırakmadı. Soner K, polisin camdan girip müdahale etmesiyle etkisiz hale getirildi. Başında birkaç santimetrelik yara ve sırtında ağrılar olduğu öğrenilen kadın, tedavi altına alındı. Soner K, gözaltına alınarak karakola götürüldü. Mahalle sakinleri, Soner K'nin C.N'den ayrıldıktan sonra başka bir kadınla evlendiğini, C.N'den oturduğu evi kendisine vermesini istediği ve bu yüzden baskı yaptığını söyledi. ■ ADEM ÜLKER