Minibüs TIR’ın altına girdi bu hale geldi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, parçalanan minibüste sıkışan şoför Metin Seçkin, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Amirliği ekiplerinin yoğun çabalarının ardından sıkıştığı bölgeden çıkartıldı. Ağır yaralı olan Seçkin ambulans ile hastaneye kaldırılırken, minibüsün Havalimanına yolcu bıraktığı ve tek başına olduğu belirtildi.