İkinci en zengin Rus Mikhelson da Türkiye’de

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaşa uzaktan müdahale eden AB ve ABD, çok sayıda Rus oligarka yaptırım kararı alırken, "Rusya'nın en zengin ikinci adamı" olarak bilinen Leonic Mikhelson'un 150 milyon dolarlık yatının Muğla'nın Marmaris ilçesinde olduğu ortaya çıktı.

İki hafta boyunca konum bilgilerini güncellemeyen ve en son Bahamalar'dan Barcelona'ya gittiği bilinen Mikhelson'un üzerinde özel helikopteri bulunan lüks yatı Pacific, Türkiye'ye ulaştı. ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin yaptırım uygulamasından sonra Rus oligarklar teknelerini ve servetlerini yaptırımdan kurtarmaya çalışmıştı. Yaklaşık bir ay boyunca 7 bin deniz mili yolculuk yaptıktan sonra Pacific isimli lüks teknenin Marmaris'te olduğu ortaya çıktı.

KONUMU KAPATMIŞ

Yatın Marmaris'ten sonra Bodrum koylarına demirleyeceği öğrenildi. Uluslararası denizcilik yasalarına göre otomatik konum sistemini kapatarak gizli bir şekilde okyanusu ve açık denizi geçen 85 metre uzunluğundaki lüks yatın böylelikle yaptırımı delmeyi başardığı da öğrenildi. Rus milyarderler Alexander Abramov, Roman Abramoviç ve Oleg Deripaska'nın milyonlarca dolarlık yatları da son dönemde Türkiye karasularına girmişti. ■ ADEM ÜLKER