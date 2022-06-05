Kayıp kadın meğer oğlundan kaçıyormuş!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz hafta kaybolan ve ekiplerin çalışması sonucu günler sonra perişan bir halde bulunan yaşlı kadının oğlundan kötü muamele gördüğü, bu yüzden evden ayrıldığı ortaya çıktı. Annesine şiddet uygulayan cani evlat Mehmet Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz günlerde, Bodrum Pınarlıbelen'de yaşayan 67 yaşındaki Fatma Y.'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Muğla 911 Arama, Kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma iz takip köpeklerinin de destek verdiği arama çalışmaları sonrası yaşlı kadın, ormanlık alanda bulundu.

"CANIMA KIYMAK İSTEDİM"

Fatma Y.' nin "Canıma kıymak için evden uzaklaştım. Ölmek istedim. İnsan öz oğlundan dayak yer mi? Sürekli dövüyor, aç bırakıyor. Beni bu çocuktan kurtarın" sözü üzerine başlatılan soruşturmada, talihsiz kadının uyuşturucu madde bağımlısı oğlundan kötü muamele gördüğü tespit edildi. Uyuşturucu madde temin etmek için annesinin parasını gasp ettiği, zaman zaman da annesine şiddet uyguladığı öğrenilen Mehmet Y. (36), gözaltına alındı. "Anneye kötü muamele, yağma ve uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla hakim karşısına çıkartılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADEM ÜLKER