Zabıtadan esnafa çıldırtan ceza

MUĞLA Milaslı evli ve iki çocuk babası 32 yaşındaki Ali Dinçer, minibüsü ile Bodrum'da satmaya çalıştığı 'çıkma domatesleri'ne 750 TL. ceza yazılınca şok oldu. Milas'tan kilosunu 2 liraya aldığı 350 kilo domatesi Bodrum'da anlaştığı lokantalara 3 liradan satmak için getiren Ali Dinçer'e CHP Bodrum belediyesi zabıtaları tarafından kilosu 20 liradan hesaplanarak ceza kesildi.

ZABITANIN kestiği cezayı protesto eden Dinçer, yapılan uygulamanın haksızlık olduğunu dile getirerek domatesleri yola döktü. Cezanın Hal Çıkış Belgesi olmadığı için kesildiğini belirten zabıtalara Dinçer, "Arkadaşlar çoluk çocuğum var para kazanmak için daha ne yapmalıyım" dese de cezadan kurtulamadı.

"ÇOCUKLARIM EKMEK BEKLİYOR"

ZABITALARI ikna edemeyen Ali Dinçer sinirlenip, domateslerini kaldırıma dökünce, bu kez "Kamuya ait kaldırımı domates kasaları ile işgal" ettiğinden dolayı 277 lira daha ceza yedi. Yaşanan adaletsizliğe isyan eden Dinçer, "1050 liralık domatesi yola döktüm, bana 1027 lira ceza yazdılar. Çocuklarım evde ekmek bekliyor. Bu nedir ya, bu kadar mı düşman olduk birbirimize" diyerek Bodrum'dan ayrıldı.

YERE DÖKMEYE İKİNCİ CEZA

Ali Dinçer zabıtaların kestiği para cezasına sinirlenerek domateslerini dökünce ikinci bir ceza daha aldı.

ADEM ÜLKER