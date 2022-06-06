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Haberler Muğla Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü

Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Karagözler Mahallesi'nde, yıldırım isabet etmesi sonucu çıktığı belirlenen orman yangını, 40 dakika süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Aynı zamanda Seydikemer ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Sarp bölgedeki yangına, havadan helikopterle müdahale edilerek kontrol altına alındı.

AA

06.06.2022, 15:17

Fethiye ve Seydikemer’de çıkan orman yangınları söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde çıkan orman yangınları ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki sarp bölgede bulunan ormanlık alanda yangın başladı.

Yangın çıkan alana kara yoluyla ulaşımın olmaması nedeniyle Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.

Yangın, helikopterin müdahalesiyle söndürüldü.

Seydikemer ilçesi Sarıyer Mahallesi Kavaklı mevkisinde çıkan orman yangınına ise helikopter ile havadan, 4 arazöz ve yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale edildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

İki yangının da yıldırım düşmesi nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

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