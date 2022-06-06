Haberler Muğla Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü

Fethiye ve Seydikemer'de çıkan orman yangınları söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Karagözler Mahallesi'nde, yıldırım isabet etmesi sonucu çıktığı belirlenen orman yangını, 40 dakika süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Aynı zamanda Seydikemer ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Sarp bölgedeki yangına, havadan helikopterle müdahale edilerek kontrol altına alındı.