1770 numaralı mezardan çıkan vurgun! Yeni detaylar ortaya çıktı

FAİZE YATIRDIKLARI PARADAN 1 MİLYON DAHA ÇALDILAR

Araştırmalara devam eden ailenin Erdal Yenisoy'un Ankara'da Aydınlar mahallesindeki bir eve getirilerek burada tutulduğu, Erdal Yenisoy adına değerli arazinin satışından önce bir bankada hesap açıldığı, Haydar Y.'nin bu hesaba arsanın satış bedeli kısmi ödeme açıklamasıyla 10 milyon lira gönderdiği belirlendi. Arsa satışının ardından vadeli hesaba geçirilen paradan Erdal Yenisoy ve yakınlarının irtibatı bulunmayan kişilere her ay internet bankacılığı üzerinden 1 milyon para havale edildiği, son olarak hesapta 9,5 milyon kaldığı görüldü.



Erdal Yenisoy'un Ankara'da kim tarafından ve neden yerleştirildiği bilinmediği evden sahibi tespit edilemeyen bir cep telefonu tarafından 112 Acil yardım servisi aranılarak 7 Mayıs 2021'de Ankara Şehir Hastanesine "karın ağrısı ve mide bulantısı" şikayetiyle kaldırıldığı, Yenisoy'un hastaneye gittiği gün yoğun bakıma alındığı, bir gün sonra da Kovid-19 teşhisiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yakınları bu bilgiyi aldıktan sonra Yenisoy'un cenazesinin nerede olduğunu araştırdıklarında ise bir şok daha yaşadı.