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Haberler Muğla 1770 numaralı mezardan çıkan vurgun! Yeni detaylar ortaya çıktı

1770 numaralı mezardan çıkan vurgun! Yeni detaylar ortaya çıktı

Türkiye bu olayı konuştu, her detayı hayretler içinde bıraktı. Yalnız yaşayan ve Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 200 milyon liralık arazisi elinden alınarak ölüme sürüklendiği ortaya çıkan 78 yaşındaki Erdal Yenisoy'un ailesi şikayetçi oldu. Mahkeme tarafından araziye ihtiyati tedbir kararı konuldu. Şoke eden olayda yeni detaylar ortaya çıktı.

SABAH

07.06.2022, 09:47

1770 NO'LU MEZARLA İLGİLİ YENİ DETAY!

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Faralya Mahallesi'nde 200 milyon liralık arazisi elinden alınarak ölüme sürüklenen 78 yaşındaki Erdal Yenisoy'un ailesinin yaptığı başvurular üzerine Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesi harekete geçti.

1770 numaralı mezardan çıkan vurgun! Yeni detaylar ortaya çıktı

Filmlere konu olacak vurgunun ardından mahkeme, Yenisoy'un vekâlet verdiği kişi tarafından satılan 200 milyonluk araziye ihtiyati tedbir kararı koydu. Elinden arazisi alınan ve 1770 numaralı kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıkarılan Yenisoy'un kuzenleri, avukat aracılığıyla tapu iptal davası da açtı.

1770 numaralı mezardan çıkan vurgun! Yeni detaylar ortaya çıktı

SATILAMAYACAK
SABAH'a konuşan ailenin avukatı Nazgül Çelik, Yenisoy'un yakınlarının arazinin satışına aracılık yapan Fethiye'deki emlakçı Mustafa Ş.'nin son dönemlerde mal varlığının arttığını, Mustafa Ş.'nin son derece telaşlı ve panik halinde olduğunu ve kendisinin Kovid- 19 olduğu dönem Yenisoy'un yanına gittiğini anlattığını söyledi.

1770 numaralı mezardan çıkan vurgun! Yeni detaylar ortaya çıktı

Çelik, "Mahkeme dosyadaki iddiaların ciddiyetini anlayarak arazinin 3. kişilere yeniden satış yapılmaması için şerh koydu. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığımız organize suç örgütü soruşturma süreci de devam ediyor. Tapu iptal davası da açtık" dedi.

1770 numaralı mezardan çıkan vurgun! Yeni detaylar ortaya çıktı

20 MİLYON TL GÖSTERDİLER
Kendisini doğaya adayan Erdal Yenisoy'un bütün çevresinin Fethiye'de olduğunu belirten avukat Çelik, "Yenisoy, Ankara'ya getirilerek bir evde tutulmuş. Çankaya ilçesinde yaşıyor ancak Sincan'da bir noterden ailenin tanımadığı, Ankara'da yaşayan bir kişiye vekâlet veriyor. Ölümü beklenir gibi bir evde tutuluyor. Hastaneye götürüldüğünün ertesi günü de hayatını kaybediyor. Burada bir organizasyon olduğu çok belli. Olayın bütün detaylarıyla aydınlatılmasını bekliyoruz" diye konuştu. Yenisoy'u Ankara'ya kaçıran çete, 200 milyonluk arazisini tapuda 20 milyon göstererek el koyup satmıştı. Satış karşılığında ise 10 milyon lira Yenisoy'un hesabına aktarıldı.

1770 numaralı mezardan çıkan vurgun! Yeni detaylar ortaya çıktı

KİMSESİZLER MEZARLIĞINA

Arazi, 21 Ocak 2021'de Yenisoy'dan noterden vekâlet alan Haydar Y. tarafından, Necati E.'nin bir ay önce kurduğu Ankara merkezli şirkete satıldığı öğrenilmişti. Aylarca Ankara'da bir evde zorla tutulan Yenisoy, Kovid-19 olunca hastaneye terk edildi ve burada da 7 Mayıs 2021'de vefat etti. Yenisoy'un kuzenleri ise yaşlı adamın ölümünden, vergi dairesinden Yenisoy'un vârisleri olması nedeniyle gönderilen vergi borcu ödemesiyle haberdar oldu. Yaşlı adamın ailesi, cenazenin ise Fethiye'de kimsesizler mezarlığına "1770 numarası"yla defnedildiğini öğrenmişti.

1770 numaralı mezardan çıkan vurgun! Yeni detaylar ortaya çıktı

FETHİYE'DE KAN DONDURAN OLAY!

Evlenmeyen ve hiç çocuğu olmayan 78 yaşındaki Erdal Yenisoy, İsviçre'de çevre ve insan sağlığı konusunda yüksek lisans eğitimini yaptıktan sonra 1976 yılında Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde yaşamaya başladı. O dönem köy olan ve sarp olması nedeniyle kimsenin yerleşmediği Faralya Mahallesinde araziler satın alan Yenisoy, yerli ve yabancı turistlere rehberlik, sağlıklı beslenme uzmanlığı, yoga ve enerji danışmanlığı yaptı. 5 kuzeni dışında başkaca akrabası olmayan Yenisoy, o akrabalarıyla da Ankara'ya geldiğinde zamanlarda görüştü.

1770 numaralı mezardan çıkan vurgun! Yeni detaylar ortaya çıktı

Yenisoy'un yakınlarına, geçen yıl Kasım ayında Fethiye Vergi Dairesinden Yenisoy'un varisleri olduğu için vergi borcu ödenmesi yapmaları konusunda bildirim geldi. Yenisoy'a uzun süredir ulaşamayan yakınları, yaptıkları araştırmada, Yenisoy'un 8 Mayıs 2021'de öldüğünü, kimsesizler mezarlığına defnedildiğini, 200 milyonluk arazisinin de bir vekaletname ile satıldığını öğrendi. Yenisoy'un Fethiye'deki bir bankadan açılan hesabında 10 milyon bulunduğu öğrenen yakınları asıl şoku, Yenisoy'un ölmeden bir gün önce yoğun bakımda yatarken, öldüğü gün ve sonrasında yapılan para transferlerini görünce yaşadı.

1770 numaralı mezardan çıkan vurgun! Yeni detaylar ortaya çıktı

200 MİLYONLUK ARAZİ 20 MİLYONA SATILDI, HESABA 10 MİLYON GELDİ
Erdal Yenisoy'un yakınlarının yaşadığı şok bununla da kalmadı. Yenisoy'un Fethiye'de Faralya Mahallesindeki deniz kenarında bulunan yaklaşık 200 milyon değerindeki arazisinin tapuda değeri 20 milyon gösterilerek 21 Ocak 2021'de Yenisoy'un noterden vekalet aldığı anlaşılan Haydar Y. tarafından Necati E.'ye satışının yapıldığı görüldü. Necati E.'nin ise satıştan bir ay önce Ankara merkezli bir şirket kurduğu, tapunun bu şirket adına alındığı ortaya çıktı.

1770 numaralı mezardan çıkan vurgun! Yeni detaylar ortaya çıktı

FAİZE YATIRDIKLARI PARADAN 1 MİLYON DAHA ÇALDILAR
Araştırmalara devam eden ailenin Erdal Yenisoy'un Ankara'da Aydınlar mahallesindeki bir eve getirilerek burada tutulduğu, Erdal Yenisoy adına değerli arazinin satışından önce bir bankada hesap açıldığı, Haydar Y.'nin bu hesaba arsanın satış bedeli kısmi ödeme açıklamasıyla 10 milyon lira gönderdiği belirlendi. Arsa satışının ardından vadeli hesaba geçirilen paradan Erdal Yenisoy ve yakınlarının irtibatı bulunmayan kişilere her ay internet bankacılığı üzerinden 1 milyon para havale edildiği, son olarak hesapta 9,5 milyon kaldığı görüldü.


Erdal Yenisoy'un Ankara'da kim tarafından ve neden yerleştirildiği bilinmediği evden sahibi tespit edilemeyen bir cep telefonu tarafından 112 Acil yardım servisi aranılarak 7 Mayıs 2021'de Ankara Şehir Hastanesine "karın ağrısı ve mide bulantısı" şikayetiyle kaldırıldığı, Yenisoy'un hastaneye gittiği gün yoğun bakıma alındığı, bir gün sonra da Kovid-19 teşhisiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yakınları bu bilgiyi aldıktan sonra Yenisoy'un cenazesinin nerede olduğunu araştırdıklarında ise bir şok daha yaşadı.

1770 numaralı mezardan çıkan vurgun! Yeni detaylar ortaya çıktı

ÖLDÜĞÜ GÜN VE SONRASINDA PARA TRANSFERİ YAPILMIŞ

Cenazenin kim tarafından nasıl götürüldüğü sır gibi kalırken, Yenisoy'un Ankara Şehir Hastanesinden alınarak Fethiye'de kimsesizler Mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı.


Erdal Yenisoy'un hesaplarında yapılan incelemelerde, Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımına yatırıldığı gün hesabının internet şubesinden 250 bin lira, öldüğü gün 250 bin lira, öldükten sonra 2 gün sonra da 79 bin lira para transferi yapıldığı görüldü. Yenisoy'un kuzenleri Fethiye'ye gittiklerinde bir kişinin kendilerini arayarak Erdal Yenisoy'un arsalarının satışının nasıl yapıldığı, organize bir örgüt tarafından bütün mal varlığının bitirildiğini kendilerine anlatacağını ancak bunun karşılığında para vermeleri gerektiğini söyledi. Bu emlakçının da örgüt içerisinde bulunduğunu düşünen kuzenler, 16 kişi hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Tasarlayarak adam öldürme", "Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

1770 numaralı mezardan çıkan vurgun! Yeni detaylar ortaya çıktı

"KOVİD OLDUĞUMDA YANINA GİTTİM"
Erdal Yenisoy'un kardeşleri Fethiye'de yaptıkları araştırmaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları suç duyurusunda detaylandırdı. Yenisoy'un ölmeden önce emlakçı Mustafa Ş. ile çok sık görüştüğünü öğrenen yakınları Mustafa Ş.'nin işyerine gidip yaşadıklarını şikayet dilekçesinde şöyle anlattı:

"Fethiye'de yaptığımız araştırmalara göre, Mustafa Ş.'nin son dönemlerde mal varlığı artmış. Mustafa Ş.'nin yanına gittiğimizde son derece telaşlı ve panik haldeydi. Mustafa Ş. bize, 'Erdal ağabeyin akrabalarının olduğunu bilmiyordum. Kendisini 15 yıldır tanıyorum. Bana arsasını satacağını söyledi. Ben Kovid-19 olduğum dönem yanına birkaç kez gittim. Ankara'da bodrum katta bir evde yaşıyordu. Ev çok kötü olduğu için bir üst kata taşıdım. Hayatını kaybettiğini duyunca özel bir cenaze aracılığıyla Fethiye'ye getirdik. Fethiye Kimsesizler Mezarlığı 1770 nolu mezara defnettik" dedi.

Biz yakınları olarak Erdal Yenisoy'a Kovid virüsünün sanıklar tarafından bilinçli bulaştırılarak ya da bulaştırılmasa da kovid olmasına rağmen tedavi ettirilmeden ölmesinin sağlanmaya çalışıldığını düşünüyoruz. Suç işlemek amacıyla kurulan bu örgütün çökertilmesini istiyoruz"

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