1770 numaralı mezardan çıkan vurgun! Yeni detaylar ortaya çıktı

ÖLDÜĞÜ GÜN VE SONRASINDA PARA TRANSFERİ YAPILMIŞ
Cenazenin kim tarafından nasıl götürüldüğü sır gibi kalırken, Yenisoy'un Ankara Şehir Hastanesinden alınarak Fethiye'de kimsesizler Mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı.
Erdal Yenisoy'un hesaplarında yapılan incelemelerde, Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımına yatırıldığı gün hesabının internet şubesinden 250 bin lira, öldüğü gün 250 bin lira, öldükten sonra 2 gün sonra da 79 bin lira para transferi yapıldığı görüldü. Yenisoy'un kuzenleri Fethiye'ye gittiklerinde bir kişinin kendilerini arayarak Erdal Yenisoy'un arsalarının satışının nasıl yapıldığı, organize bir örgüt tarafından bütün mal varlığının bitirildiğini kendilerine anlatacağını ancak bunun karşılığında para vermeleri gerektiğini söyledi. Bu emlakçının da örgüt içerisinde bulunduğunu düşünen kuzenler, 16 kişi hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Tasarlayarak adam öldürme", "Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından suç duyurusunda bulundu.