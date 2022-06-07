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Haberler Muğla Araç kaldırıma çıktı İngiliz kadını ezdi

Araç kaldırıma çıktı İngiliz kadını ezdi

7.6.2022

Araç kaldırıma çıktı İngiliz kadını ezdi
MUĞLA Bodrum'da kontrolden çıkan otomobil İngiliz kadını ezdi. Patrica Bernadette Ward (71) olay yerinde can verdi. Kaza, Gümbet Adnan Menderes Caddesi'nde yaşandı. M.S'nin kullandığı 16 EC 714 plakalı araç direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla kaldırıma çıktı. Bu sırada Patrica Bernadette Ward isimli İngiliz turist otomobil ile duvar arasında sıkışarak feci şekilde can verdi. Alkollü olduğu belirlenen kadın sürücü M.S. gözaltına alındı. Ward'ın cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. ■ ADEM ÜLKER
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