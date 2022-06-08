1770 numaralı mezardaki milyoner! Varisleri konuştu: O arazideki kulübede yaşıyordu

"ARSA SATILIR MI? TOPRAK SATILIR MI?"

Yenisoy'un Antalya'da yaşayan 70 yaşındaki kuzeni Yeter Aktaş ise şunları söyledi:

"Çok sık görüşmezdik. Yılda bir, iki yılda bir yüz yüze ya da telefon ile konuşurduk. Ben Antalya'da yaşıyorum. Pandemi döneminde yanıma gelmesini istedim. Ancak gelmedi. Çünkü kendisi orada rehberlik yapıp, yoga dersleriyle geçimini sağlıyordu. Bize birden fazla arsasının olduğundan bahsetmişti. Artık yaşlandığı için bir keresinde arsan varsa sat bir ev al demiştim. Arsa satılır mı? Toprak satılır mı? diyerek bana tepki göstermişti. Kendisini doğaya adamıştı. Satılan arazinin içinde bir kulübe de yaşıyordu."