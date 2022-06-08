Fethiye’nin CHP’li belediye başkanından büyük saygısızlık

Fethiye Belediyesi, ilçedeki Çatalarık mezarlığının bir bölümünü hurda malzemeleri koyduğu depo alanı olarak kullanmaya başladı. Bu alana belediyenin hurdaları ile kullanılmış malzemeleri bırakılırken, 2 Atatürk büstü ve Osmanlı itfaiyecilerinin 4 heykeli de kent merkezinden sökülerek hurdalığa getirildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca

Atatürk büstleri taşların üzerine, diğer 4 heykel de hurda kapı ve pencerelerin bulunduğu alana atılarak çürümeye terk edildi. Büyük skandalı, mezarlığa gelen vatandaşlar fark etti.

MEZARLIĞA GELENLER GÖRDÜ

Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, büst ve heykellerin hurdalığa gelişi güzel atıldığını görünce, "Ecdadımıza gösterilen değere bakın! Atatürk'ün Partisiyiz diyenlerin Atamıza saygıları işte bu kadar" diyerek tepkilerini dile getirdi. Belediyeden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

YENİ Asır'a konuşan AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, skandala büyük tepki gösterdi.

'TARİHE NASIL SAHİP ÇIKTIKLARI ORTADA!'

"CHP'nin tarihe nasıl sahip çıktığı ortada" diyen Öztürk, "Atatürk'ün partisiyiz diyenlerin değer yargısı gözler önüne serilmiştir. Biz burada atalarımızdan bu yana kiliseleri, sinagogları ve kutsal yapıtları her zaman koruduk. Ancak kendi tarihimizi çöpe atmamız kabul edilemez. Belediye yetkililerini bu davranışlarından dolayı kınıyorum" dedi. Öztürk, vatandaşlardan gelen ihbarlar neticesinde Fethiye'nin bazı yerlerinde bulunan büst ve heykellerin bakım ve onarım adı altında söküldüğü ve bir daha yerine getirilmediği iddialarını da araştırdıklarını ifade etti.

VURAL EFECİK