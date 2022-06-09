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Haberler Muğla Acı kaza çifti ayırdı! Karşıya geçerken otomobil çarptı

Acı kaza çifti ayırdı! Karşıya geçerken otomobil çarptı

Muğla Fethiye'de meydana gelen acı kazada 69 yaşındaki emekli öğretmen Günay Budak ve eşi 72 yaşındaki Hasan Budak'a yolun karşısına geçtikleri sırada otomobil çarptı. Günay Budak olay yerinde hayatını yitirirken, Hasan Budak ise ağır yaralandı.

DHA

09.06.2022, 12:58

Acı kaza çifti ayırdı! Karşıya geçerken otomobil çarptı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı emekli öğretmen Günay Budak (69) hayatını kaybetti, eşi Hasan Budak (72) ise ağır yaralandı.



Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Fethiye'nin Yanıklar mevkiinde meydana geldi. Feridun A.'nın kullandığı 48 FA 456 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Günay ve Hasan Budak çiftine çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Günay Budak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hasan Budak ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Budak'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.



Günay Budak'ın cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis, kazanın ardından otomobil sürücüsü Feridun A.'yı gözaltına aldı.

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