CHP’li belediyeden komik savunma

FETHİYE Belediyesi'nden, Yeni Asır'da "İşte CHP'nin Atatürkçülüğü" başlığı ile yayınlanan haberle ilgili trajikomik bir açıklama yapıldı. Büstlerin bakım için orada bulunduğu iddia edilirken, eskiyen Atatürk büstleri ve diğer heykellerin bakım yapıldıktan sonra yerlerine konulacağı öne sürüldü. Belediye başkanının açıklamasında ise, meydanlardan kaldırılan ve hurdalığa atılan büstlere hiçbir şekilde yer verilmedi.

YETERLİ BULUNMADI

Belediye Başkanı Alim Karaca'nın açıklamasında, ilçedeki Atatürk büstlerinin yenilendiğine ve büstü olmayan yerlere yenilerinin yerleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiğimiz önemi ve değeri gösteriyoruz. Fethiyemizde eskiyen Atatürk büstlerini onarmaya ve büstü olmayan kurumlara Atamızın büstünü yerleştirmeye devam edeceğiz" denildi.

Vatandaşlar ise bu açıklamayı yeterli bulmadı. "Büstler yenileniyorsa neden atölye yerine hurdalığa atıldı?" diye sorarak tepkilerini dile getiren vatandaşlar, belediyenin açıklamasını samimi bulmadıklarını ifade etti. ■ VURAL EFECİK