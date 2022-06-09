  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Şehit olan alev savaşçısının bayrağını oğlu devraldı

Şehit olan alev savaşçısının bayrağını oğlu devraldı

9.6.2022

Şehit olan alev savaşçısının bayrağını oğlu devraldı

MUĞLA'DA görev dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden görev şehidi Orman Muhafaza Memuru Mustafa Ersal Eken'in bayrağını oğlu devraldı. Orman Genel Müdürlüğü alımları için 9 Mayıs'ta Ankara'da mülakata giren oğul Sercan Eken, Orman Mühendisi olarak Muğla'ya atandı. Sercan Eken'in mülakat sonucu elim kazadan 10 gün sonra açıklandı.

"BABAM DA GÖRSEYDİ"
BURUK bir sevinç yaşayan Sercan Eken, "Alım sürecini babamla heyecanla bekliyorduk. Ben işe girersem emekli olacaktı. Bu haberi alamadan maalesef vefat etti. Atanınca elim telefona gidip babamı aramak istedi. Babamdan aldığım bayrağı ömrümün sonuna kadar gururla taşıyacağım" dedi.

Sonuçlara bakmak için Orman Genel Müdürlüğü sayfasına girdiği zaman duygusal olarak çok kötü olduğunu belirten Eken, "Bu malum kaza olunca babam bu haberi alamadan maalesef vefat etti. Sonuç sayfasına girince tabii ki çok kötü oldum. Elim telefona gidip babamı aramak istedi. Tek hayali orman mühendisi ve işletme şefi olduğumu görmekti. Maalesef atandığımı bile göremedi. Babamdan aldığım bayrağı ömrümün sonuna kadar gururla taşıyacağım" dedi. ■ OSMAN AKÇA

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA