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Haberler Muğla Emekli cerrah sahilde can verdi

Emekli cerrah sahilde can verdi

10.6.2022

Emekli cerrah sahilde can verdi
ANTALYA'DAN Muğla'nın Milas ilçesine tatile gelen emekli cerrah Adnan Yüce, sahilde ölü bulundu. Olay, Milas'ın Boğaziçi köyünde yaşandı. Antalya'dan gelen Mahallesi'ne tatile gelen emekli cerrah Adnan Yüce (72) tatilini geçirdiği sitenin sahilinde vatandaşlar tarafından hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri Yüce'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelamesinin ardından Yüce'nin cesedi, lüm nedenini belirlenmesi için cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. ■ ADEM ÜLKER
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