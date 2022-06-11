İstanbul ve Muğla’da örgüt operasyonu

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama' ve 'yağma' olaylarına karışan çıkar amaçlı organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı. Yakalanan çete üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakalanan şüphelilerin gerçekleştirdiği iddia edilen bir olayın görüntüsü, bir otoparkta yaşandığı sanılan şiddet olayına işaret ediyor. Elde edilen görüntülerde bir çete üyesi, kapalı otoparktaki bir otomobilde kıstırdığı bir kişiye önce araç içinde tekme atıyor, ardından da silah çekiyor. Sorguları 8 gün süren şüphelilerin, adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.



■ ADEM ÜLKER

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