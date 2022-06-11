Yangın ihbarına giden itfaiye aracı yan yattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yangın ihbarına giden itfaiye aracı kaygan zemin nedeniyle devrildi. Kazada 2 itfaiye eri yaralandı. Kaza, önceki gün saat 22.00 sıralarında Güvercinlik- Mumcular kavşağında meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan itfaiye şoförünün tedavisi ayakta yapılırken, hafif şekilde yaralanan Çağdaş Varvil tedbir amaçlı Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerince trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, itfaiyenin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
■ ADEM ÜLKER