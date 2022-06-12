Altılı masanın planı kukla başkan adayı

Başkan Erdoğan tecrübeli bir lider olarak yaptığı siyasi hamleler ve konuşmalarla, adaylık ve seçim ittifakı konusunda anlaşmazlık yaşayan Kemal kılıçdaroğlu ve 6 artı bir yuvarlak masasının nerelere savrulduğunu net ve açık bir şekilde gösterdi. Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu çılgınca ortalıkta dolaşıyor ama altı artı bir masasındakileri hala ikna edebilmiş değil.

Kısacası destek bulmuyor.

RÜYASINDAN UYANMIYOR

Kılıçdaroğlu rüyalarına giren cumhurbaşkanlığı adaylığı için her kılığa girmeye, her pazarlığa soyunmaya hazır.

Son gelişmeler, Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırır nitelikte.

Altı artı bir masasındakilerden devamlı yumruklar yese de, rüya görmeye devam ediyor. HDP-PKK eski başkanı Selahattin Demırtaş'tan yediği fırçalara cevap verme cesareti gösterememesinden tutun, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'ndan yediği tokatlara kadar kum torbasına dönmüş görünüyor.

Kılıçdaroğlu ve altı artı bir masası, düşük profilli cumhurbaşkanı adaylığı pazarlığından KUKLA CUMHURBAŞKANI ADAYI pozisyonuna savrulmuş durumda.

NİYETLERİNİ İLAN ETTİLER

Kılıçdaroğlu'nun, seçilme şansı olmadığını düşünen Davutoğlu, öyle bir açıklama yaptı ki, tam bir SİYASİ UTANÇ BELGESİ. Davutoğlu diyor ki: Yeni Cumhurbaşkanı ya altı liderden biri olur ya da dışarıdan birisi olur.

Ama ister içeriden, ister dışarıdan olsun, ilkeler konusunda onun taahhüdünü isteriz.

Yetmez, 6 lider o Cumhurbaşkanlığı döneminde etkili olur. Kılıçdaroğlu, aylar önce DÜŞÜK PROFİLLİ CUMHURBAŞKANI diyordu, oradan Davutoğu'nun söylediği "Aday kim olursa olsun Türkiye'yi 6 genel başkanın ortak iradesi yönetecek" noktasına geldiler. Çıkarılacak ortak adayın KUKLA olduğunu ilan ediyorlar. Yazık, çok yazık...

AKŞENER'İN SESİ KONUŞTU

Kılıçdaroğlu'na masadan destek yok. Masa kiminle kazanılacağı konusunu tartışıyor.

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda devamlı olarak, 'seçilmesi mümkün olan aday' diyor.

Son olarak, Akşener'ın sağ kolu TBMM İP Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Anketlerde hep açık ara önde çıkan üç ismin Meral Akşener, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu çıkıyor" diyerek Kılıçdaroğlu'nun ismini saymadı. Kılıçdaroğlu'nu liste dışına çıkartan Tatlıoğlu elbette bunu kendi başına yapmıyor, Akşener'in sesi olarak konuşuyor. Masanın sakıni Ali Babacan da, "Masada anlaşma çıkmazsa aday olurum" diye tekrarlıyor.

Babacan da, Temel Karamollaoğlu da Kılıçdaroğlu'nu seçilecek aday olarak görmüyorlar. Masa tam bir pazarlık masası. Siyasi manevralar, ayak oyunları, taktikler birbirini takip ediyor.

SAVRULAN MASA HEYECAN VERMİYOR

MASADAKİ 29 Mayıs'taki buluşmasından sonra 10 maddelik bir bildiri yayınlandı.

Maddelerin içinde PKK, PYD, FETÖ, DHKP-C, DEAŞ yok.

Yazamazlar, onları bir araya getiren ağababaları kızar. Toplumsal barıştan bahsediyorlar ama Kılıçdaroğlu, "Çok öfkeliyim.

Kavga edeceğız. Yumruklarımı sıkıyorum" diyerek nefret kusuyordu. Ana öncelikleri, Türkiye'nin AB perspektifine odaklanma imiş. Hadi oradan!

Derin ABD-Avrupa, altılı masayı kurguladığı için gözleri Avrupa'da. 500 milyonluk Türk, 2 milyarlık müslüman dünya yok ajandalarında.

Ordumuzu Suriye'den, Irak'tan çekeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu ve arkadaşları mı PKK'nın saldırılarını önleyecek?

SONUÇ

ETKİN ve itibarlı dış politika yapacaklarmış.

Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye, bölgesel güç, küresel oyuncu durumuna gelmiş ama görmüyorlar, duymuyorlar. Dile bile getirmiyorlar. İnsanın varsa biraz vicdanı sızlar.

Yeni dünya kurulurken, Batı hayranlığına devam ediyorlar.

Gözlerinde Washington- Londra-Berlin parlıyor.

Altılı masadan bağımsız Türkıye'ye hayır gelmez.