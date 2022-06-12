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Haberler Muğla Bitmeyen altyapı alay konusu oldu

Bitmeyen altyapı alay konusu oldu

Turizm sezonu geldi, Fethiye’de değişen bir şey yok... Bazı çiftler düğün arabalarına, “Aşkımız Fethiye’nin yol çalışması gibi olsun, başlasın ama bitmesin” diye yazar hale geldi

12.6.2022

Bitmeyen altyapı alay konusu oldu

AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk, uzun yıllardır devam eden ve tamamlanmayan altyapı çalışmaları yüzünden esnafın da, halkın da, turistlerin de mağdur olduğunu söyledi, "Fethiye Belediyesi, önce Nisan sonra da Mayıs'ta tamamlanacağını söyledi. Haziran geldi, çalışmalar bitmedi" dedi.

ESNAF ÇOK ZOR DURUMDA
BAZI çiftler de düğün arabalarına, "Aşkımız Fethiye'nin yol çalışması gibi olsun, başlasın ama bitmesin" yazdırmaya başladı.

Öztürk, "Esnaftan, vatandaştan bize şikâyetler geliyor. İşlerin bitmediğini görüyoruz. Haziran'ın ilk haftası bitti. Maalesef yollar bitmedi. Bitecek gibi de gözükmüyor. İnsanlar navigasyondan nereye gideceğini bulmaya çalışıyor. Ben Fethiyeli olarak zorlanırken turistler nasıl bulacak merak ediyorum. Pandemide esnaf zor günler geçirdi. Bir de üstüne bu çalışmalar eklenip esnaf daha zor duruma düşmemeli. Biz bu konuda Başkan Alim Karaca'yı çalışma yapılan yerlerdeki esnafları dinlemelerini tavsiye ediyoruz. Yeşilliklerin kesilmesi konusunu söylemeye bile gerek yok. Bu konuda defalarca şikâyetler geldi" dedi. ■ ADEM ÜLKER

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