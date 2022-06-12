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Haberler Muğla İnatçı yılan zor anlar yaşattı! Girdiği araçtan bir türlü çıkmak bilmedi

İnatçı yılan zor anlar yaşattı! Girdiği araçtan bir türlü çıkmak bilmedi

Denizli'de park halinde duran bir ticari aracın altına giren büyük bir yılan gören mahale sakinleri itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler ne yaptıysa yılanı gizlendiği yerden çıkaramadı. Saklandığı yere ulaşmak için aracın tekerini söken ekipler, yılanı alarak doğaya salınmak üzere götürdü. Olay anında panikleyen mahalle sakinleri ise meraklı gözlerle izledi.

İHA

12.06.2022, 17:50 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022, 17:57

Denizli'de park halindeki hafif ticari araca giren yılan, paniğe yol açtı. İtfaiyecilerin aracın tekerini sökerek ulaşabildiği yılan, uzun uğraşlar sonucu gizlendiği yerden çıkartılarak doğaya bırakıldı.

İnatçı yılan zor anlar yaşattı! Girdiği araçtan bir türlü çıkmak bilmedi

Olay, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sokak üzerinde park halinde bulunan 20 F 3384 plakalı hafif ticari aracın altına bir yılan girdiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İnatçı yılan zor anlar yaşattı! Girdiği araçtan bir türlü çıkmak bilmedi

Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, aracın alt aksamına gizlenen yılanı çıkarmak için yoğun çaba sarf etti.

İnatçı yılan zor anlar yaşattı! Girdiği araçtan bir türlü çıkmak bilmedi

Araç sahibi ve çevrede toplanan kalabalığın meraklı gözlerle izlediği çalışmalarda, ekiplerin tüm uğraşlarına rağmen yılanın araçtan uzaklaşması sağlamadı.

İnatçı yılan zor anlar yaşattı! Girdiği araçtan bir türlü çıkmak bilmedi

Son çare olarak aracın arka tekerlerinden birisini söken itfaiye ekipleri, özel gereçleriyle yılanı gizlendiği bölgeden çıkarmayı başardı.

Kısa süreli paniğe neden olan yılan, doğaya bırakılmak üzere plastik bir bidona konuldu. Yılanın götürülmesi sonrası hem vatandaşlar hem de otomobil sürücüsü derin bir nefes aldı.

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