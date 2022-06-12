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Haberler Muğla Sazlıkta yangın alanında selfie yapmıştı! Nedeni ortaya çıktı

Sazlıkta yangın alanında selfie yapmıştı! Nedeni ortaya çıktı

Muğla'nın Dalyan Mahallesi'de sazlıkta çıkan yangının şüphelisi olarak gözaltına alınan Davut Açar'ın yangın bölgesinde selfie yaptığı ortaya çıkmıştı.Sevk edildiği adliyede serbest bırakılan Açar "İşime engel olmak isteyenler sazlıkları ateşe verdi. Delil olması için bölgede selfie yaptım. Olayda hiçbir suçum yok" dedi.

DHA

12.06.2022, 10:24 Güncelleme Tarihi: 12.06.2022, 10:26

Sazlıkta yangın alanında selfie yapmıştı! Nedeni ortaya çıktı

Dalyan Mahallesi Karadağ mevkisindeki sazlıkta 8 Haziran saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. 3 uçak ve 1 helikopterle alevlere müdahale edildi. Bölgedeki yangın, 6 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında 3 hektarlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedenini araştıran Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgeden son olarak 2 kamyonet ile ayrılan Aslan D., Cihan B. ve Davut Açar'ı gözaltına aldı. 3 şüphelinin sazlıkta yetişen kamışları kesip, işleyerek geçimlerini sağladıkları ve aralarında husumet bulunduğu belirtildi. Şüphelilerin husumet nedeniyle birbirlerinin destelenmiş kamışlarını ateşe verdiği belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İncelenen cep telefonunda yangın alanında selfie yaptığı görüntüler ortaya çıkan Davut Açar, konuyla ilgili olarak DHA muhabirine telefonda açıklamada bulundu. Evli ve 4 çocuk babası Açar, "Kamışlardan gölgelik yaparak geçimimi sağlıyorum. İşime engel olmak isteyenler sazlıkları ateşe verdi. Yangından 2 saat sonra sazlıklarımı kurtarmak için bölgeye gittim. Delil olması için bölgede selfie yaptım. Olayda hiçbir suçum yok" dedi.

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