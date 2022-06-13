Mucize kurtuluş

BODRUM'DA defalarca takla atan ve kayalara çarparak durabilen taksinin şoförü ve yolcular, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Feci kaza, Bodrum Torba'da meydana geldi. Niyazi Özcan yönetimindeki ticari taksi taklalar atarak kayalara çarptı ve ters dönerek durabildi. Vatandaşların yardımıyla taksiden çıkarılan sürücü Özcan ile yolcular, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 3 yolcu yine çağrılan başka bir taksi ile kaldıkları otele geri götürüldü. Sürücü Niyazi Özcan, "Hava yağışlıydı. Otomobil birden kaymaya başladı, direksiyon hakimiyetini kaybettim, sonra yoldan çıkıp kayalara çarptım, verilmiş sadakamız varmış kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.



■ ADEM ÜLKER

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