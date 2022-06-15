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Haberler Muğla Çırılçıplak soydukları göçmenleri geri ittiler

Çırılçıplak soydukları göçmenleri geri ittiler

15.6.2022

Çırılçıplak soydukları göçmenleri geri ittiler
MUĞLA'NIN Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarının eşyalarını alıp can salı içerisinde ölüme ittikleri 4 göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Bodrum Akyarlar açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik botundaki personelin eşyalarını aldığı ve çıplak olarak can salına bindirdiği göçmenleri Türk karasularına ittiği ortaya çıktı. Ege'de açık denize sürüklenen göçmenleri, bölgede devriye gezen Türk Sahil Güvenlik ekipleri bularak kurtardı. Bodrum Limanı'na getirilen göçmenler, Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. ■ ADEM ÜLKER
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