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Haberler Muğla Dev kruvaziyer bin 411 yolcusuyla yeniden Bodrum'da

Dev kruvaziyer bin 411 yolcusuyla yeniden Bodrum'da

Muğla'nın gözde turistik ilçesi Bodrum'a İtalya bayraklı “Costa Venezia” isimli dev gemi, bin 411 yolcusu ile geldi. Gemiden inen yolcular, ilçe merkezinde yürüyüş ve alışveriş yaptı, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

İHA

15.06.2022, 14:59

Dev kruvaziyer bin 411 yolcusuyla yeniden Bodrum’da

Bodrum'a gelen en büyük yolcu gemisi olma özelliği taşıyan 323 metre uzunluğunda, 37 metre genişliğinde, 135 bin ton ağırlığındaki İtalya bayraklı 5 bin 260 yolcu kapasiteli kruvaziyer, ilçeye 4'üncü kez geldi.

Gemide ağırlıklı Alman, İtalyan, İspanyol ve Portekiz uyruklu olmak üzere toplam bin 411 yolcu, bin 67 personel bulunuyor. Gemiden inen yolcular, ilçe merkezinde yürüyüş ve alışveriş yaptı, deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı. Kimi yolcular, Bodrum'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

İzmir Limanı'ndan Bodrum'a gelen gemi, akşam saatlerinde Yunanistan'ın Mikonos Limanı'na gitmek üzere yola çıkacak.

45 kruvaziyer ile 15 bin turist gelecek

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