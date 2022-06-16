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Haberler Muğla Muğla'da zehirli yılan paniği! Yatak bazasının altına gizlendi

Muğla'da zehirli yılan paniği! Yatak bazasının altına gizlendi

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde zehirli olduğu belirtilen engerek yılanı bir eve girdi. Evdeki yatak bazasının altına saklanan yılan ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak doğaya salındı.

İHA AA

16.06.2022, 13:08

Muğla’da zehirli yılan paniği! Yatak bazasının altına gizlendi

Muğla'nın Ortaca ilçesi Ekşiliyurt mahallesinde evin odasında itfaiye ekipleri tarafından yakalanan küçük zehirli engerek yılanı doğal ortama bırakıldı.

Ekşiliyurt Mahallesi 7'inci sokakta evin karyolasının içinde yılan gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Belirtilen adrese Büyükşehir Ortaca İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan zehirli engerek yılanı koruma altında tekrar doğal ortama bırakıldı.

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