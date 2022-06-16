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Muğla'da zehirli yılan paniği! Yatak bazasının altına gizlendi

Havaların ısınmasıyla birlikte yılanlar da ortaya çıkmaya başladı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde zehirli olduğu belirtilen engerek yılanı bir eve girdi. Evdeki yatak bazasının altına saklanan yılan ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak doğaya salındı.