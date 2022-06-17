Haberler Muğla Sahte dekontla telefon almaya çalıştı! Polis kıskıvrak yakaladı

Sahte dekontla telefon almaya çalıştı! Polis kıskıvrak yakaladı

Muğla'nın datça ilçesinde meydana gelen olatda 28 yaşındaki S.A. telefon almak için bir telefon bayisine geldi, sahte dekont göstererek telefonu alıp gitti. Sonrasında başka bir bayide aynı yöntemle telefon almaya çalışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.