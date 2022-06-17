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Haberler Muğla Sahte dekontla telefon almaya çalıştı! Polis kıskıvrak yakaladı

Sahte dekontla telefon almaya çalıştı! Polis kıskıvrak yakaladı

Muğla'nın datça ilçesinde meydana gelen olatda 28 yaşındaki S.A. telefon almak için bir telefon bayisine geldi, sahte dekont göstererek telefonu alıp gitti. Sonrasında başka bir bayide aynı yöntemle telefon almaya çalışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

AA

17.06.2022, 19:22

Sahte dekontla telefon almaya çalıştı! Polis kıskıvrak yakaladı

Datça ilçesinde, telefon bayisinden aldığı telefonun ücretini ödemeyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İskele Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir telefon bayisinden 7 bin lira karşılığında telefon alan S.A. (28), ücretini havale yaptığını söyleyerek internet bankacılığından sahte dekontu telefonu satan bayiye gönderip bölgeden ayrıldı.

Yaklaşık 500 metre ileride başka telefon satıcısına giden şüpheli, telefonu 5 bin 800 liraya satmaya çalıştı. Şüpheli, sahte dekontla bayiye telefon satışı yapmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetti işlemleri devam ediyor.

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