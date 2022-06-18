Hızlı sürdüler genc öldüler

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kullandığı motosikletin kontrolünü kaybeden genç sürücü, bariyerlere çarparak feci şekilde hayatını kaybetti. Önceki gün İlyaslar Mahallesi D-565 karayolu Balıkesir Akhisar istikametinde giden Eren Herdem (21) idaresindeki 34 EMK 406 plakalı motosiklet, hız yaptığı iddia edilen sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarparak metrelerce sürüklendi. Genç adam kaza yerinde hayatını kaybetti. Eren Herdem'in aslen Uşaklı olduğu ve İstanbul'da ikamet ettiği öğrenildi.



TIR'IN DORSESİNE ÇARPTI

İkinci kaza ise Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana geldi. Fethiye-Muğla karayolu Göcek nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan TIR'ın dorsesine çarptı. Aşırı hız yaptığı öne sürülen ve çarpmanın etkisi ile savrulan Aydın Korkmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Korkmaz'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Korkmaz doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Korkmaz ailesinin iki çocuğundan büyüğü olan Aydın Korkmaz'ın cenazesi, Dalaman'ın Kargınkürü köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

SERKAN ÖZCAN -MURAT YALÇIN

