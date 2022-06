Holding patronu ‘Dümen’e geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde 43 ilde eş zamanlı düzenlenen "Dümen" operasyonun Muğla ayağında, holding sahibinden yabancı uyruklu üniversite öğrencisine, liman başkanlığı çalışanlarından araç kiralama şirketi işletmecisine kadar çok sayıda kişi gözaltına alındı.



DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Mali suç örgütlerine yönelik İl Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda yaklaşık 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde harekete geçildi. 43 ilde eş zamanlı "Dümen" operasyonu başlatıldı. Operasyonun Muğla ayağında KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan isimler dikkati çekti. Milas ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık suçlarından holding sahibi İ.B. ve çalışanları M.Y, E.T, E.T, D.U; Marmaris ilçesinde rüşvet suçundan Marmaris Liman Başkanlığı'nda çalışan B.T, O.D, G.G. ile şahıslara aracılık eden A.Ö. ve H.Y; Bodrum ilçesinde nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından araç kiralama şirketi işletmecisi A.D; Menteşe ilçesinde parada sahtecilik suçundan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde okuyan yabancı uyruklu öğrenci F.O. gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ile dolandırılan kişilere ait kişisel veriler, senetler, banka cüzdanları ve ajandalar ele geçirildi.



■ OSMAN AKÇA

DİĞER