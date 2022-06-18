Korkuluklara ok gibi saplandı! Muğla’da kan donduran kaza

Kaza ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Kale Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ayşe Y. (36) ile Ömer Y. (5) ve Elif Y. (3), itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.