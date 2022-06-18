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Haberler Muğla Korkuluklara ok gibi saplandı! Muğla'da kan donduran kaza

Korkuluklara ok gibi saplandı! Muğla'da kan donduran kaza

Muğla-Denizli karayolunda meydana gelen kan donduran kazada içinde 3 kişinin bulunduğu araç korkuluklara ok gibi saplanıp hurdaya döndü. İçindekiler ise yaralandı ve ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

İHA

18.06.2022, 18:01

Muğla-Denizli karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil köprü korkuluğuna ok gibi saplandı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Korkuluklara ok gibi saplandı! Muğla’da kan donduran kaza

Kaza, Muğla-Denizli karayolu Kurudere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 PA 949 plakalı otomobil Ayşe Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü korkuluğuna ok gibi saplandı.

Korkuluklara ok gibi saplandı! Muğla’da kan donduran kaza

Kaza ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Kale Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ayşe Y. (36) ile Ömer Y. (5) ve Elif Y. (3), itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Korkuluklara ok gibi saplandı! Muğla’da kan donduran kaza

Yaralılar ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Korkuluklara ok gibi saplandı! Muğla’da kan donduran kaza

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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