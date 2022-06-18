Külleri Marmaris’e gömüldü

Ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Marmaris, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. İngiliz Gareth ve Gill Davies de, Marmaris aşığı bir çift olarak 21 yıldır tatillerini Marmaris'te geçirdiler.



Gareth Davies



HUZUR BULUYORDU

Türkiye'ye her geldiğinde burayı çok sevdiğini ve huzur bulduğunu anlatan Gareth Davies eşi Gill Davies'e öldükten sonra çok sevdiği İçmeler'deki otelin önünde bulunan bahçeye erik ağacı dikilmesini ve yakılan bedeninin küllerinin buraya gömülmesini vasiyet etti. Geçen yıl İngiltere'de Kovid-19'a yakalan Gareth Davies (76) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşi Gill, Gareth Davies'in küllerini vasiyeti üzerine 21 yıldır tatilini geçirdiği Muğla Marmaris'e getirdi. Acısını paylaştığı Türk dostları ile birlikte otelin bahçesine erik ağacı diken Gill Davies, çok sevdiği eşinin küllerini erik fidanı ile birlikte toprağa gömdü. Davies'in eşi, "Kocam Türkiye'yi çok severdi. Küllerini Marmaris'e gömdürdü. Eminim şimdi erik ağacının gölgesinde rahatça uyuyordur" dedi.



Gill Davies, acısını paylaştığı Türk dostları ile birlikte otelin bahçesine erik ağacı dikti.



ACILARIMI DİNDİRDİ

Erik fidanının dibine çiçekler bırakan acılı kadın Davies, "Eşim Gareth Türkiye'yi çok seviyordu. Tatilimizi 21 yıldır İçmeler'de geçirdik. Geçen yıl Kovid-19 yüzünden onu kaybettik. Hayatta iken burada çok mutlu olduğunu ve çok huzur bulduğunu söylerdi. Öldükten sonra da çok sevdiği otelin bahçesine gömülmek isterdi. İsteğini yerine getirmek acılarımı az da olsa dindirdi. Eminim erik ağacının gölgesinde huzurlu şekilde ruhu yaşayacak" diye konuştu.