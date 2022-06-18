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Haberler Muğla Sınav sonrası akın ettiler! Marmaris ve Fethiye istikametinde trafik yoğunluğu

Sınav sonrası akın ettiler! Marmaris ve Fethiye istikametinde trafik yoğunluğu

Son dakika... Muğla’da Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) bugün yapılan ilk oturumu sonrası trafikte yaşanan yoğunluk üzerine uzun kuyruklar oluştu.

İHA

18.06.2022, 17:24 Güncelleme Tarihi: 18.06.2022, 17:27

Sınav sonrası akın ettiler! Marmaris ve Fethiye istikametinde trafik yoğunluğu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ndeki YKS sonrası Menteşe'den Aydın istikameti ve Fethiye-Marmaris karayolunda araçlar yoğunluk nedeniyle hareket edemez duruma geldi. Sınav sonrası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden ayrılan vatandaşlar, Denizli-Aydın karayolu akıllı kavşakta uzun süre beklemek zorunda kaldı. Tatilcilerin de trafik akışına takılması ile akıllı kavşak tıkandı.



Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile üniversite arasında kalan Devrant rampasında hem iniş hem de çıkışta araç yoğunluğu yaşandı. Bir başka araç yoğunluğunun yaşandığı bölge Gülağzı Kavşağı ve Ula Kavşağı oldu. Marmaris ve Fethiye istikametine seyreden araçlar uzun süre hareketsiz beklemek zorunda kaldı.

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