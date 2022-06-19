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Haberler Muğla Muğla'da kaçak göçmen operasyonu

Muğla'da kaçak göçmen operasyonu

Muğlanın Datça ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Somali uyruklu 96 kaçak göçmenin işlemlerinin tamamlanmasından sonra, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri bildirildi.

DHA

19.06.2022, 11:05

Muğla’da kaçak göçmen operasyonu

Datça ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 17 Haziran Cuma günü saat 21.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 96 kaçak göçmen ile Kırgızistan uyruklu iki organizatör şüphelisi Z.K.(55) ve N.O.R.(48) suç üstü yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.

Afganistan, Pakistan, Bangladeş ve Somali uyruklu 96 kaçak göçmenin, Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanmasından sonra, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri bildirildi.

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