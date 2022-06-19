Mugla’da Vebitcoin iddianamesi tamam

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunun açıklamasından sonra, 365 kişiyi mağdur ettiği iddia edilen şirketin tutuklu CEO'su İlker Baş'ın da arasında bulunduğu 16 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, şikayetler üzerine Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Muğla Menteşe'de oturan Vebitcoin'in CEO'su 'Baron' lakaplı İlker Baş, 23 Nisan 2021'de gözaltına alındı. İlker Baş'ın yanı sıra 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş ve şirketin 2 çalışanı Berkay Baş ile Aykut Erdoğdu da yakalandı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Nisan 2021 tarihinde sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Avukatların, nöbetçi sulh ceza hakimliğine itirazı üzerine İlker Baş'ın dışındaki 3 kişi adli kontrol şartıyla tahliye edildi.



■ ADEM ÜLKER

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