Kıymet’in acı sonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Kıymet Tozcu, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Mumcular beldesi Yeniköy mevkiinde meydana geldi.



TRAKTÖR DEVRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, 48 UE 568 traktörle tarlalarına giden Kıymet Tozcu, dönüş yolunda traktörün kontrolünü kaybetti. Traktör, taklalar atarak ormanlık alana devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Tozcu'nun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Savcı ve jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bodrum'da bir muhasebe ofisinde çalıştığı öğrenilen Tozcu'nun yakın zamanda nişanlanmaya hazırlandığı öğrenildi. Genç kızın ailesi ve yakınları acı haber üzerine büyük üzüntü yaşadı. Tozcu'nun cenazesi, Yeniköy'de düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.



■ ADEM ÜLKER